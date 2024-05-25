В Орле наградили победителей первого этапа конкурса "Дорога в Арктику"
Он посвящен знаменитым русским полярникам.
В Орле наградили победителей первого этапа конкурса "Дорога в Арктику". Он посвящен знаменитым русским полярникам. Конкурс состоит из трех этапов и завершится в 2025 году, в день 150-летия со дня рождения Владимира Русанова.
Юным писателям вручили дипломы и подарки. На награждение приехали участники из Екатеринбурга, Тулы, Курска, Балашихи и других городов.
Конкурс объединил в себе литературу, географию и историю.
Всего в конкурсе принимают участие около 300 юных писателей со всей России. Порядка 10 человек смогли приехать на очное награждение в Орел. Другая часть получила дипломы в Москве.