"Народный фронт" добивается ремонта дороги в деревне под Орлом

Километровый участок пришел в негодность.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Пожилые люди, мамы с колясками и дети вынуждены испытывать страх и дискомфорт из-за отсутствия тротуаров и обочин. Пешеходам приходится отпрыгивать от проезжающих машин, а водители устали ремонтировать свои автомобили.

Пока ремонт дороги в Коневке запланирован на 2027 год. Однако жители опасаются, что к этому времени их населенный пункт может стать "деревней-призраком".



