"Народный фронт" добивается ремонта дороги в деревне под Орлом

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10:53, 25 мая 2024 года
"Народный фронт" добивается ремонта дороги в деревне под ОрломКилометровый участок пришел в негодность.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области
Активисты "Народного фронта" обратились к властям Орловского муниципального округа с просьбой отремонтировать дорогу в деревне Коневка. Дело в том, что единственный выезд в Орел из этого населенного пункта пришел в полную негодность.
Пожилые люди, мамы с колясками и дети вынуждены испытывать страх и дискомфорт из-за отсутствия тротуаров и обочин. Пешеходам приходится отпрыгивать от проезжающих машин, а водители устали ремонтировать свои автомобили.
Пока ремонт дороги в Коневке запланирован на 2027 год. Однако жители опасаются, что к этому времени их населенный пункт может стать "деревней-призраком".