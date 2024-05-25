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9:00, 25 мая 2024 года В Орловской области к уголовной ответственности привлекли 107 должников по алиментам За 4 месяца 2024 года с нерадивых отцов взыскали свыше 115 миллионов рублей.



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В Орловской области судебные приставы активно работают с неплательщиками алиментов. С начала года 107 отцов были привлечены к уголовной ответственности, а еще 145 – к административной. Об этом на встрече с губернатором Андреем Клычковым сообщил глава областного Управления федеральной службы судебных приставов Михаил Смирнов. пресс-службе правительства Орловской области. Всего на содержание детей с должников было взыскано около 115 миллионов рублей. Это на 11 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили





