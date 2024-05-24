Приемку приюта в Орле проведут после устранения недостатков
Совещание на эту тему прошло в городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
24 мая в администрации Орла прошло совещание по вопросу приемки для животных, расположенного на территории "Спецавтобазы". В нем поучаствовали мэр Орла Юрий Парахин, директор "Спецавтобазы", Олег Василюха, представители "Орелгосзаказчика".
На совещании отметили, что у приюта есть ряд недостатков: внутреннее обустройство, система канализации и другие. Участники наметили планы по устранению недостатков, рассказали в пресс-службе мэрии.
Питомник планируют запустить в работу в ближайшее время. Комиссия примет объект после устранения недочетов.