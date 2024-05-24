Главная » Новости



16:52, 24 мая 2024 года Орловчанка награждена юбилейной медалью в честь освобождения Севастополя Ее Ларисе Костенко прислал губернатор крымского города Михаил Развожаев.



Фото: портал правительства Орловской области

Орловчанка Лариса Костенко награждена медалью "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков". Ее пенсионерке прислал губернатор крымского города Михаил Развожаев. Медаль женщине вручила глава регионального департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.



Ранее Лариса Костенко стала первым жителем Орла, получившим знак "Житель осажденного Севастополя". В областной столице женщина живет уже 14 лет.



Как сообщает региональный информационный портал, Лариса Костенко родилась 25 апреля 1941 года в окрестностях Севастополя. В первые дни Великой Отечественной войны ее отца призвали на фронт. Мать работала в местном колхозе и в одиночку растила троих детей. После окончания школы Лариса Костенко поступила в техникум. Пройдя обучение, работала инженером водоканала в городе Саки, затем — в Севастополе.





