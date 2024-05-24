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17:30, 24 мая 2024 года 28 мая в центре Орла временно запретят стоянку и движение машин Это связано с празднованием Дня пограничника.





28 мая в центре Орла временно внесут изменения в схему движения в центре Орла. Это связано с празднованием Дня пограничника.



Согласно постановлению мэрии, 28 мая с 6:00 до 11:00 предписывается запретить стоянку транспорта на ул. Пролетарская гора от пер. Почтового до дома №3 по ул. Пролетарская гора, на ул. Полесской от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской, от дома №1 по ул. Пролетарская гора до площади Ленина, от ул. Ленина до ул. Полесской.



Также с 9:45 до 11:00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пролетарская гора, с 10:40 до 11:30 – по ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Тургенева до ул. Пионерской, с 11:00 до 11:30 – по ул. Полесской от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской.



Напомним, что 28 мая в рамках акции "Границы Родины священны и неприкосновенны!" в 10:00 в сквере Пограничников запланирован праздничный митинг. В 10:30 начнется шествие по маршруту: сквер Пограничников – гостиница "Салют" – площадь Ленина – гостиница "Русь" – улица Салтыкова-Щедрина – памятник Феликсу Дзержинскому.





