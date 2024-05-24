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15:30, 24 мая 2024 года В Детском парке Орла организуют летнюю ярмарку Там можно будет купить сладости.





В Детском парке Орла организуют ярмарку "Встречи у фонтана". Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.



Согласно документу, ярмарка будет открыта с 1 июня по 30 сентября. По будням она будет работать с 13:00 до 21:00, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 23:00.



Жители и гости города смогут купить на ярмарке безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкую вату, кулинарные и кондитерские изделия, десерты.



Ярмарка разместится на территории у фонтана "Кони".





