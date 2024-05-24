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15:00, 24 мая 2024 года

В Мценске появится детская инклюзивная площадка

Средства на нее помогли собрать участники благотворительного полумарафона "ПоБерегу".

Фото: соцсети Валерии Клычковой

В Мценске в микрорайоне «Коммаш» появится игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на нее помогли собрать участники второго благотворительного полумарафона "ПоБерегу".

О начале строительства инклюзивной площадки рассказала Валерия Клычкова. Как отметила попечитель Орловского социального кластера, было очень много личных просьб от жителей установить площадку именно там.

Напомним, что после первого полумарафона "ПоБерегу" детская инклюзивная площадка появилась в парке Победы в Орле.
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