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14:00, 24 мая 2024 года Орловчанка сдала росгвардейцам четыре единицы оружия Она нашла несколько охотничьих ружей под диваном покойного мужа.



Фото: управления Росгвардии по Орловской области

В поселке Знаменка пенсионерка обнаружила под диваном покойного мужа четыре незарегистрированных охотничьих ружья. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии. 70-летняя женщина нашла оружие во время уборки в доме и сразу же обратилась в Росгвардию. После необходимых проверок и процедур будет принято решение о выплате пенсионерке вознаграждения в размере 32 тысяч рублей.





