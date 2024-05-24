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12:20, 24 мая 2024 года В Орле проходит спортивный фестиваль для людей с ОВЗ Он проводится уже в 29-й раз.



Фото: Татьяна Тимохина

В областном центре на стадионе "Южный" стартовал культурно-спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Русская березка". Его проводят в 29-й раз.



В 2024 году он посвящен 30-летию со дня образования реабилитационно-спортивного центра инвалидов имени Павленко. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вестей".





Татьяна Тимохина



