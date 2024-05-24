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13:00, 24 мая 2024 года Под Орлом отремонтируют дорогу, ведущую к усадьбе известного живописца Протяженность участка – более пяти километров.



Фото: архив

В Орловской области приведут в порядок участок автодороги Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека. Его протяженность - более пяти километров.



Как сообщает региональный инфопортал, маршрут ведет к усадьбе в селе Белый Колодезь Колпнянского района. Здесь жил и творил известный художник XIX века Вячеслав Шварц.



Сейчас из многочисленных построек в усадьбе сохранились церковь-усыпальница, жилые здания, корпус винного завода, каретный двор и железнодорожный вокзал. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" подъезд к этой достопримечательности станет более комфортным.





