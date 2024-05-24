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12:07, 24 мая 2024 года В Орле последний звонок прозвенел для 4,5 тысячи школьников Праздничные мероприятия проходят по всему региону.







В Орловской области 24 мая массово проводят "последние звонки". В областном центре почти 4,5 тысячи выпускников девятых и одиннадцатых классов поучаствовали в мероприятиях.



Большая часть выпускников прощается со школой. Поздравил ребят с этим событием мэр Орла Юрий Парахин.



– Дорогие ребята! Вам я от всей души желаю сохранить чувство глубокой признательности к своим педагогам и родителям, быть смелыми и целеустремленными! Быть настойчивыми и трудолюбивыми! Не забывайте свою малую Родину, не забывайте родную школу, – написал градоначальник в соцсетях.





Елена Степовая



