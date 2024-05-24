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11:02, 24 мая 2024 года Орловчанка без прав села за руль и оказалась в кювете Авария произошла в Корсаковском районе.



Фото: Управлении Госавтоинспекции Орловской области

Утром 23 мая на дороге "Парамоново - Большие Озерки - Страховка" в Корсаковском районе произошло ДТП, в котором пострадала 39-летняя женщина. Она находилась за рулем автомобиля "Жигули" и двигалась со стороны деревни Парамоново в направлении Нечаево.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, в какой-то момент женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Как выяснилось, у нее не было водительских прав.



В результате ДТП орловчанка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Мценскую ЦРБ.





