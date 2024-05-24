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13:30, 24 мая 2024 года
В Орле на бульваре Победы открылась фотовыставкаЭкспозиция посвящена героям Великой Отечественной войны.
Фото: администрация города Орла
В Орле на бульваре Победы открылась фотовыставка "Герои Великой Победы". Экспозиция посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в нашем городе. Выставка работает под открытым небом.
На стендах опубликованы фотографии и биографии 18 фронтовиков-орловцев. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.
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