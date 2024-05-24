Главная » Новости



11:33, 24 мая 2024 года Орловские аграрии передали на фронт груз стоимостью 2,5 миллиона рублей Посылку для артиллеристов собрал региональный департамент сельского хозяйства.



Фото: портал Орловской области

Жители Орловской области продолжают оказывать поддержку нашим военнослужащим, которые сражаются на передовой. Недавно аграрии передали бойцам очередную посылку. Стоимость груза составила 2,5 миллиона рублей. Андрей Клычков благодарность агропромышленным предприятиям. Общими усилиям удалось оперативно собрать и доставить на фронт все необходимое. Губернатор выразил благодарность агропромышленным предприятиям. Общими усилиям удалось оперативно собрать и доставить на фронт все необходимое. В состав посылки вошли ноутбук, принтер, рации, шумоподавляющие наушники, бронежилеты, тактические шлемы, противоосколочные наушники, глушители, магниферы, коллиматорные прицелы, два детектора дронов, комплектующие для электромонтажа, налобные фонарики и даже дизельный генератор. Кроме того, на фронт доставлены строительный инструмент, одежда, большая партия лекарств, а также запчасти для автомобилей КАМАЗ и УАЗ Патриот.





