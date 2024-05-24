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7:30, 24 мая 2024 года Орловские выпускники могут пожаловаться в прокуратуру на нарушения в проведении ЕГЭ Организована работа горячей линии.





Прокуратурой Орловской области до 24 июня организована работа горячей линии по вопросам соблюдения прав выпускников при организации и проведении единого государственного экзамена.



О нарушениях прав выпускников при проведении экзаменов можно сообщать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45.

Телефоны:



• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;



• 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор прокуратуры области.



В нерабочее время будней и в выходные можно позвонить на номер дежурного прокурора прокуратуры области: 8-903-637-14-95.





