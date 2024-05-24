В Орловской области состоялся праздник "Благининская весна"
Мероприятие прошло в Змиевке.
22 мая 2024 года в Змиевке Свердловского района Орловщины состоялся литературно-музыкальный праздник "Благининская весна". Он ежегодно проводится в мае и приурочен ко дню рождения детского поэта Елена Благининой.
Ярким событием стало вручение ежегодной литературной премии имени Елены Благининой, учрежденной администрацией Свердловского района. В 2024 году лауреатом стала брянский поэт, член союза писателей России Ольга Шаблакова.
В праздничных мероприятиях поучаствовали орловские писатели, а в концертной программы поучаствовали творческие коллективы района.