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9:30, 24 мая 2024 года Студенты из Херсонской области пройдут обучение на базе орловского вуза Специальный курс организован для 10 человек.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

Студенты Генического строительного колледжа Херсонской области пройдут обучение по сетевой программе среднего профессионального образования. Они освоят специальный курс на базе Орловского аграрного университета.



По словам регионального координатора проектов "Предпринимательство" и "Выбирай свое" Владимира Пукаева, это первые шаги в интеграционном образовательном процессе. Они станут основой дальнейшего сотрудничества между учебными заведениями.



Как сообщает сайт орловского реготделения партии "Единая Россия", Орловская область участвует в программе интеграции экономики России с новыми регионами страны с 2019 года. Уже подписаны соглашения между Ассоциацией предпринимателей Орловской области и Торгово-промышленными палатами ДНР и ЛНР.



Также заключены соглашения о сотрудничестве между предприятиями Орловщины и Донбасса. Кроме того, подписаны соглашения о сетевом сотрудничестве с учебными заведениями новых регионов России в сфере образования и науки.





