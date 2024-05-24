Сотрудники МЧС проверяют безопасность летних лагерей в Орловской области
Спасатели обследовали базу отдыха "Лесная поляна" и санаторий "Орловчанка".
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сотрудники МЧС проверяют безопасность летних лагерей в Орловской области. Спасатели обследовали базу отдыха "Лесная поляна" и санаторий "Орловчанка". Об этом рассказали в региональном управлении чрезвычайного ведомства.
Инспекторы проверяют состояние путей эвакуации, электрических сетей, автоматической пожарной сигнализации, противопожарных водоисточников, подъездных путей к ним, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Также внимание уделяется состоянию пляжей, наличию средств спасения на воде.
Проверки будут проходить на протяжении всего летнего оздоровительного сезона.