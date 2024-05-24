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10:30, 24 мая 2024 года В Орле подрядчик начал монтаж дополнительного освещения в сквере Гуртьева Уже готова тропиночная сеть.





В сквер Гуртьева в Орле продолжается благоустройство в рамках прошлогоднего выигранного рейтингового голосования. Уже полностью сделана тропиночная сеть, подрядчик отчитался о выполнении этой части работ.



В рамках благоустройства скверу добавят освещения. Все материалы доставлены на место, приступить к работе должны были 23 мая.



Напомним, что ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что 5 августа здесь планируют провести торжественные мероприятия, посвященные Дню города.





