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8:30, 24 мая 2024 года Георгиевские сборы в Орле пройдут в начале июня Они состоятся с 3 по 15 июня.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орле на базе яхт-клуба спортивной школы №10 города Орла - озере Светлая жизнь - пройдут 17-е спортивны-патриотические Георгиевские сборы. В них поучаствуют ребят от 9 до 15 лет.



Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, орловцам расскажут про основы православной культуры, организуют занятия про краеведению, парусному спорту, русскому боевому многоборью, спортивному туризму и т.д. Также дети и подростки посетят храмы, музеи, исторический места в Орловском округе и Орле.



По окончании сборов желающие смогут продолжить занятия по выбранным направлениям. Дополнительную информацию расскажут по телефонам: 7(910) 301-20-27; 7(910) 303-62-95.





Сергей Силаев



