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20:30, 22 мая 2024 года Орловские зоозащитники добиваются справедливости для убитого кота Расправа над Фиксиком осталась безнаказанной.







В Орловской области зоозащитники добиваются справедливости для убитого кота. Расправа над Фиксиком осталась безнаказанной.



Содеянное снято на видео. На нем человек гладит питомца, говорит с ним, входит в доверие. Заканчивается ролик убийством четверолапого.



Кадры расправы сделаны в июне 2022 года. О случае узнали орловские зоозащитники. К ним обратилась Раиса Худякова с просьбой о помощи. Видео девушка и ее знакомые получили от самого автора.



На тот момент несовершеннолетняя Раиса испугалась обратиться в полицию — боялась, что не поверят. Сообщается, что автор видео — взрослый мужчина, сожитель ее одногруппницы. Между парой произошла ссора, и расправа над Фиксиком стала наказанием для возлюбленной. Сейчас теперь уже жена отрицает случившееся и встает на сторону мужа. Раиса Худякова: "После того как разослали это видео и выложили пост, этот человек неоднократно звонил мне, и его жена звонила. Угрожали, что узнаю, где я живу, расправятся со мной". Со слов Раисы, мужчина изводит своих домашних животных — морит голодом, одной собаке сломал лапы, другую грозился убить, потому что она его раздражает. Зоозащитники уже передали заявление в полицию, следственный комитет и прокуратуру. Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Орловской области: "В соответствии со ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет".





Владимир Маряшин



