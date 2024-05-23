четверг 23.05.2024 02:46:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:30, 22 мая 2024 года

Орловские зоозащитники добиваются справедливости для убитого кота

Расправа над Фиксиком осталась безнаказанной.



В Орловской области зоозащитники добиваются справедливости для убитого кота. Расправа над Фиксиком осталась безнаказанной.

Содеянное снято на видео. На нем человек гладит питомца, говорит с ним, входит в доверие. Заканчивается ролик убийством четверолапого.

Кадры расправы сделаны в июне 2022 года. О случае узнали орловские зоозащитники. К ним обратилась Раиса Худякова с просьбой о помощи. Видео девушка и ее знакомые получили от самого автора.

На тот момент несовершеннолетняя Раиса испугалась обратиться в полицию — боялась, что не поверят. Сообщается, что автор видео — взрослый мужчина, сожитель ее одногруппницы. Между парой произошла ссора, и расправа над Фиксиком стала наказанием для возлюбленной. Сейчас теперь уже жена отрицает случившееся и встает на сторону мужа.
Раиса Худякова: "После того как разослали это видео и выложили пост, этот человек неоднократно звонил мне, и его жена звонила. Угрожали, что узнаю, где я живу, расправятся со мной".
Со слов Раисы, мужчина изводит своих домашних животных — морит голодом, одной собаке сломал лапы, другую грозился убить, потому что она его раздражает. Зоозащитники уже передали заявление в полицию, следственный комитет и прокуратуру.
Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Орловской области: "В соответствии со ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет".



Владимир Маряшин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.