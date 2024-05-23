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18:26, 22 мая 2024 года

Житель Орла осужден на 17 лет за диверсии и госизмену

Приговор вынес областной суд.


Орловский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за совершение трех диверсий и государственную измену. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, еще 13 – в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как следует из материалов дела, в июне 2023 года мужчина познакомился в интернет-мессенджере с человеком, действующим в интересах Украины. По его заданию осужденный с июня по август совершил два поджога железнодорожных шкафов и объекта связи, расположенных в Орле. За это он получил деньги.

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Орловской области.
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