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20:45, 22 мая 2024 года Орловской молодежи прочитали сборник воспоминаний и заметок бойцов СВО Литературные встречи прошли в институте культуры и военно-историческом музее.







В институте культуры и военно-историческом музее прошли литературные встречи. Студенты, ветераны СВО, члены их семей и педагоги собрались, чтобы почитать вслух книгу, которую подарили в библиотеки и высшие учебные заведения Орла – "Жизнь за други своя".



Книга – это сборник воспоминаний и заметок участников специальной военной операции. Издать его помогли писатель Захар Прилепин и другие неравнодушные люди.





Эва Стасюлевич



