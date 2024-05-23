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16:25, 22 мая 2024 года "Бригаду Катукова" привлекут для обеспечения безопасности на орловских водоемах Купальный сезон начинается уже с 1 июня.





Дружинники "Бригады Катукова" помогут обеспечить безопасность на орловских водоемах. Для этого их планируют обучить навыкам тактической медицины.



Купальный сезон начинается уже с 1 июня и продлится до конца лета. В регионе оборудуют 39 пляжей.



Также "катуковцев" планируют привлечь к проведению мастер-классов по медицине для населения.





