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19:00, 22 мая 2024 года В Орловской области стартовала приемка лагерей Этот вопрос затронули на заседании профильного комитета облсовета.







В Орловском областном совете народных депутатов 21 мая обсудили несколько вопросов: от стартующей на днях детской оздоровительной кампании до начала ремонта Бунинки. Темы подняли на комитете по образованию, культуре, спорту и туризму.



Приемка лагерей стартовала 21 мая. В Орловской области в 2024 году их насчитывается 263, 254 из которых – с дневным пребыванием. В текущем году впервые пройдут профориентационные и патриотические смены. В приоритете будет безопасность детей. Народные избранники рекомендовали рассчитать возможность привлечения частных охранных организаций для лагерей на летний период.





Екатерина Габова



