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18:30, 22 мая 2024 года В Орловской области нашли останки 14 красноармейцев Также удалось обнаружить семь опознавательных знаков и именную расческу.





В минувшие выходные в Новосильском районе поисковики обнаружили останки 14 красноармейцев. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП по региону, чьи сотрудники тоже состоят в поисковом отряде.



Также удалось обнаружить семь личных опознавательных знаков и именную расческу. На ней удалось разобрать надписи "Меркулов", "Меркулов Н", "Ташкент", "15.04.1940", "Саша и Коля".









