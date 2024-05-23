Орловские росгвардейцы проверяют защищенность гаражей

В 2023 году в Орле произошло 23 случая взлома гаражей. В целях профилактики росгвардейцы проверяют их защищенность. В УМВД региона отмечают, что число гаражных краж уменьшилось.
Чаще всего похитители подбирают ключи к замкам или взламывают запорные устройства. Почти каждый второй владелец гаража использует замок устаревшего типа. Выходом из ситуации может стать сигнализация, которая позволит при тревоге вызвать на место бойцов Росгвардии.
В Орле более 30 гаражных кооперативов. Большинство из них не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны и видеонаблюдением.