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8:30, 23 мая 2024 года Орловские росгвардейцы проверяют защищенность гаражей В 2023 году произошло 23 случая их взлома.







В 2023 году в Орле произошло 23 случая взлома гаражей. В целях профилактики росгвардейцы проверяют их защищенность. В УМВД региона отмечают, что число гаражных краж уменьшилось.



Чаще всего похитители подбирают ключи к замкам или взламывают запорные устройства. Почти каждый второй владелец гаража использует замок устаревшего типа. Выходом из ситуации может стать сигнализация, которая позволит при тревоге вызвать на место бойцов Росгвардии.



В Орле более 30 гаражных кооперативов. Большинство из них не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны и видеонаблюдением.





Антон Сорокин



