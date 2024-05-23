В Орле газодымозащитники соревновались в профмастерстве

Главный элемент снаряжения этих героев - дыхательный аппарат.

Спасатели не только определяют лучшее время, но и отстаивают честь своей пожарной части. Газодымозащитники отличаются от обычных пожарных тем, что имеют допуск к работе со средствами защиты органов дыхания и зрения, а также своей отвагой.

По итогам соревнований первое место заняло звено газодымозащитников Специализированной пожарно-спасательной части, второе место - у огнеборцев 5-й пожарно-спасательной части, а третье место досталось сотрудникам 2-й пожарно-спасательной части.