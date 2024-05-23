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16:30, 22 мая 2024 года В Орле задержали курьера телефонных мошенников Он забрал у пенсионерки почти четверть миллиона рублей.





В Орле полицейские задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников. Как рассказали в управлении МВД по региону, злоумышленники обманули 84-летнюю женщину, рассказав, что ее родственница попала в ДТП, но за деньги ее можно избавить от ответственности.



Подозреваемый забрал у пенсионерки 246 тысяч рублей, однако испугался и не стал перечислять деньги злоумышленникам. Он уже предпринял меры к возмещению ущерба.



Суда фигурант будет дожидаться под подпиской о невыезде.





