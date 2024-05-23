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15:25, 22 мая 2024 года На Светлой жизни появится пляж для орловцев с ОВЗ Купальный сезон стартует с 1 июня.





На Светлой жизни появится пляж для орловцев с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудуют кресла-коляски для плавания, шезлонги со специальными матрацами, сборный шатер.



До 1 июня пляж должен получить разрешение от Роспотребнадзора. Ранее водолазы обследовали дно озера и не нашли серьезных проблем.



Всего в этом купальном сезоне в области оборудуют 39 пляжей.





