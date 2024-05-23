В Орле запланированы учебные стрельбы

Они пройдут в июне на полигоне по улице Итальянской.

В ближайшее время на полигоне в районе улицы Итальянской в Орле пройдут учения. Об этом официально уведомило управление Росгвардии по региону.



Стрельбы запланированы на рабочие дни июня. Появление людей и техники в данном районе в период учений недопустимо.