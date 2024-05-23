В Орловской области подорожали товары и услуги

В апреле 2024 года по сравнению с мартом товары и услуги подорожали на 0,33%. Это следует из отчета Орелстата. Продовольственные товары подорожали на 0,46%, непродовольственные – на 0,28%. Услуги стали дороже на 0,22%.
Если сравнивать с декабрем, то продовольствие выросло в цене на 1,38%. Непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,85% и 3,67% соответственно.
В апреле по сравнению с мартом стали дороже говядина и баранина, куры, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар и соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, шлифованный рис, вермишель, морковь и яблоки.