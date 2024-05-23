В центре Орле водитель "Лэнд Ровера" сбила подростка на самокате
Девочка получила травмы.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
21 мая в Орле под колеса иномарки попала водитель самоката. Девочку на улице Тургенева сбил кроссовер "Лэнд Ровер".
ДТП случилось около шести часов вечера. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции:
- Водитель 1971 года рождения двигалась по улице Тургенева со стороны в сторону улицы Октябрьская. В районе дома № 23, при повороте направо, на прилегающую территорию, допустила наезд на электросамокат под управлением девочки 2009 года рождения.
В итоге несовершеннолетняя участница дорожного движения получила травмы. Обошлось без госпитализации.