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14:27, 22 мая 2024 года В центре Орле водитель "Лэнд Ровера" сбила подростка на самокате Девочка получила травмы.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

21 мая в Орле под колеса иномарки попала водитель самоката. Девочку на улице Тургенева сбил кроссовер "Лэнд Ровер".



ДТП случилось около шести часов вечера. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции:



- Водитель 1971 года рождения двигалась по улице Тургенева со стороны в сторону улицы Октябрьская. В районе дома № 23, при повороте направо, на прилегающую территорию, допустила наезд на электросамокат под управлением девочки 2009 года рождения.



В итоге несовершеннолетняя участница дорожного движения получила травмы. Обошлось без госпитализации.





Ольга СУПОНЕВА



