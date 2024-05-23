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12:46, 22 мая 2024 года Орловский артист Сергей Козлов стал "Актером России" Звание он получил за роль Сирано де Бержерака.



Фото: театр "Свободное пространство"

Награду получил актер Орловского театра "Свободное пространство" Сергей Козлов. Он получил звание "Актер России" за роль Сирано де Бержерака в одноименном спектакле режиссера Алексея Доронина.



Награды Сергей Козлов удостоился на театральном фестивале имени Рыбакова в Тамбове.



- Это не первая награда Сергея Козлова за роль Сирано де Бержерака. В 2023 году он победил в номинации "Лучшая мужская роль" в премии зрительских симпатий "Хрустальная рампа", учредителем которой является наш театр, - рассказала Полина Дудина, пресс-секретарь "Свободного пространства".



Спектакль "Сирано де Бержерак" принес театру "Свободное пространство" еще несколько наград: премию имени Рахманинова "За музыкальное оформление спектакля", премию "Признание" получил заслуженный артист РФ Валерий Лагоша, а артист Максим Громов во второй раз награжден в номинации "Надежда Союза".





Ольга СУПОНЕВА



