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12:39, 22 мая 2024 года У орловца с участка украли 300 кило металла В качестве подозреваемых задержаны молодые жители орловского пригорода.



Фото: архив "Вестей"

Орловские полицейские раскрыли кражу 300 килограммов металла. Трубы и другие изделия пропали с участка местного жителя.



Металл хранился у мужчины, жителя Орловского округа, в надворной постройке, в один день имущество пропало. Полицейским удалось найти украденное в пункте приема металлолома на территории Орла. За 320 кило сданного железа похитителям заплатили около 8 тысяч рублей. Вскоре сотрудники районного отдела полиции вышли и на след самих воров. Ими оказались двое молодых людей, оба жители Орловского округа, 22-х и 24-х лет.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Похитителям, согласно УК РФ, может грозить до пяти лет тюрьмы.





Ольга СУПОНЕВА



