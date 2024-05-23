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12:24, 22 мая 2024 года

Приют для бездомных животных в Орле не открывают из-за недостатков строительства

Стройка завершилась еще в начале года.

Фото: архив "Вестей"

Приют для бездомных животных в Орле не может пройти приемку из-за недостатков строительства. Такая информация прозвучала на заседании комитета облсовета 20 мая.

Сам объект достроили еще в начале 2024 года, но он все еще не открыт. Как сообщила Галина Коновалова, замначальника городского управления ЖКХ,  построенный приют имеет как устранимые, так и не устранимые недостатки. Город не готов его принимать.

В это же время обращения от жителей Орла, касающиеся агрессивного поведения бездомных собак, продолжают поступать. Пока что проблема с безнадзорными животными решается по схеме: отлов-стерилизация-выпуск в среду обитания. За 2023 год было стерилизовано больше 400 собак.


Ольга СУПОНЕВА
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