Главная » Новости



13:00, 22 мая 2024 года Представитель орловского молодежного парламента отправился на СВО За патриотизм и отвагу его поблагодарил Леонид Музалевский.



Фото: пресс-служба областного Совета

Представитель Общественного молодежного парламента при областном Совете принял решение отправиться добровольцем на фронт. Он рассказал, что уже давно вынашивал такое решение, так как больше не мог оставаться в стороне.



Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и председатель Совета молодых депутатов Юлия Мальфанова встретились с коллегой и поблагодарили его за патриотизм и отвагу.



- Я не устану повторять, что наша молодежь - достойные потомки героических дедов и прадедов, завоевавших Великую Победу. Сегодня я в очередной раз убедился в этом. Уверен, что этот поступок станет достойным примером мужества для его коллег, – подчеркнул спикер регионального парламента.





