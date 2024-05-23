Представитель орловского молодежного парламента отправился на СВО
За патриотизм и отвагу его поблагодарил Леонид Музалевский.
Фото: пресс-служба областного Совета
Представитель Общественного молодежного парламента при областном Совете принял решение отправиться добровольцем на фронт. Он рассказал, что уже давно вынашивал такое решение, так как больше не мог оставаться в стороне.
Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и председатель Совета молодых депутатов Юлия Мальфанова встретились с коллегой и поблагодарили его за патриотизм и отвагу.
- Я не устану повторять, что наша молодежь - достойные потомки героических дедов и прадедов, завоевавших Великую Победу. Сегодня я в очередной раз убедился в этом. Уверен, что этот поступок станет достойным примером мужества для его коллег, – подчеркнул спикер регионального парламента.