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12:30, 22 мая 2024 года С начала года в Орле 47 водителей перевозили детей без автокресла Нарушителей привлекли к административной ответственности.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции выявили в Орле 47 водителей, нарушивших правила безопасной перевозки детей. В городе прошло профилактическое мероприятие "Сохрани самое дорогое!".



Полицейские напоминают, что детские удерживающие устройства созданы специально для того, чтобы снизить риск получения серьезных травм в случае аварии. Правильное их использование поможет спасти жизнь ребенка при ДТП.



За нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.





