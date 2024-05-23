С начала года в Орле 47 водителей перевозили детей без автокресла
Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции выявили в Орле 47 водителей, нарушивших правила безопасной перевозки детей. В городе прошло профилактическое мероприятие "Сохрани самое дорогое!".
Полицейские напоминают, что детские удерживающие устройства созданы специально для того, чтобы снизить риск получения серьезных травм в случае аварии. Правильное их использование поможет спасти жизнь ребенка при ДТП.
За нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.