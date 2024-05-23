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11:35, 22 мая 2024 года
В Орловской области появилась новая трансформаторная подстанцияБесперебойное электроснабжение получили десятки частных домовладений.
Фото: архив
В Орловской области появилась новая трансформаторная подстанция. Она обеспечит бесперебойное электроснабжение частных домов. Установку провели местные энергетики.
Комплектное сооружение 10/0,4 кВ было появилось на месте старого здания. Реконструкция прошла в рамках инвестиционной программы на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба компании "Орелоблэнерго".
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