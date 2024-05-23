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11:05, 22 мая 2024 года

Орловские энергетики подготовились к работе в непогоду

22 мая пойдут дожди, местами грозы, град и сильный ветер.

Фото: архив "Вести-Орел"

По прогнозу регионального Гидрометцентра, 22 мая в Орловской области ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы, пойдет град с усилением ветра до 17 м/с. Энергетики сохраняют режим повышенной готовности.

По информации пресс-службы облправительства, к устранению возможных технологических нарушений из-за непогоды готовы 97 бригад, куда входит 264 энергетика и 131 единица спецтехники. Также в регионе имеются резервные источники электроэнергии мощностью 1,7 МВт. Их при необходимости используют в социально значимых объектах региона.

Орловцам напоминают, что о нарушениях электроснабжения и повреждениях электрообъектов можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 220-02-20.


Сергей Силаев
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