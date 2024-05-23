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10:27, 22 мая 2024 года В Орловском округе огонь уничтожил жилой дом и хозпостройку На месте ЧП работали несколько пожарно-спасательных частей.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Ивановка Орловского муниципального округа сгорели жилой дом и хозпостройка. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около трех часов дня.





На место происшествия прибыли сотрудники 1-й, 3-й и специализированной пожарно-спасательных частей. Чтобы справиться с огнем, они сформировали звено газодымозащитников. Им помогали добровольцы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в результате пожара дом и постройка были полностью уничтожены огнем. Еще две хозпостройки и жилой дом удалось спасти.





