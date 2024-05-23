Главная » Новости



10:15, 22 мая 2024 года В Орловской области за неделю 36 человек госпитализировали с ковидом Такова статистика с 13 по 19 мая.



Фото: архив

В Орловской области специалисты выявили 40 случаев заболевания COVID-19 с 13 по 19 мая. Из 40 человек 36 понадобилась госпитализация. Такие данные публикует портал "Объясняем.РФ".



Выздоровело больше человек, чем заболело на прошлой неделе. Больничный закрыли 55 орловцев. Напомним, на с 6 по 12 мая COVID-19 подтвердился у 51 жителя региона.





Сергей Силаев



