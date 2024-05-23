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9:59, 22 мая 2024 года В центре Орла подготовили волейбольную площадку В конце мая начнутся игры этапа чемпионата России.





В Орле на площади Ленина готовятся к этапу чемпионата России по пляжному волейболу. Для площадки завезли 240 тонн песка. Она почти готова, осталось установить сетку и сделать разметку.



Размер игрового поля - 20 на 28 метров, что позволяет организовать две игровые зоны. Наблюдать за матчем теперь смогут 1200 человек.



– Начали собирать одну из трибун, их всего четыре будет. Поле уже готово, - рассказал "Вести-Орел" генеральный подрядчик Максим Палатов.





Вести-Орёл



