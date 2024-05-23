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9:30, 22 мая 2024 года Орловцы доставили большую посылку для военных в Сватово В составе отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона служат наши земляки.



Фото: Сергей Лежнев

Глава Мценского района Екатерина Ерохина и советник губернатора Сергей Лежнев побывали в расположении наших воинов в Сватово. В составе отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона здесь служат бойцы из Орловской области. Военнослужащим передали все необходимое по их заявке: прибор ночного видения, радиостанции, бензопилы, сварочный аппарат, инструменты, топливо, комплекты летней формы, спальные мешки, маскировочные сети, доски, воду и многое другое, включая продукты питания. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Лежнев, эта посылка поможет бойцам обустроить свой быт на передовой.





