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20:34, 21 мая 2024 года
Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степениПочетного гражданина Орла наградил президент Владимир Путин.
Фото: соцсети Ольги Пилипенко
Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Почетного гражданина Орла наградил президент Владимир Путин. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.
Напомним, что Геннадий Зюганов 11 – 12 мая приезжал с визитом на Орловщину. Председатель ЦК КПРФ побывал в родном Мымрино и поучаствовал в презентации биографической книги.
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