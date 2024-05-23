четверг 23.05.2024 02:43:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:48, 21 мая 2024 года

Инвесторы подали 15 заявок на размещение электрозарядок в Орле

Они должны заработать уже в 2024 году.


В Орле подали 15 заявлений о предоставлении разрешения на установку станций для зарядки электрических авто. Вопрос обсуждали на совещании в областной администрации.

Специалисты уже осмотрели и рассчитали ориентировочную стоимость услуг по присоединению терминалов к электросетям, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, в конце 2023 года губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение, которым утвердил план развития инфраструктуры для зарядки электротранспорта в регионе на 2024 год и на перспективу до 2030 года. Согласно плану, не менее 15 таких зарядок заработает на территории области в 2024 году. Инвесторы получают компенсации до 60% на закупку оборудования и до 30% на технологическое присоединение к электросетям.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.