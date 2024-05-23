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18:48, 21 мая 2024 года Инвесторы подали 15 заявок на размещение электрозарядок в Орле Они должны заработать уже в 2024 году.





В Орле подали 15 заявлений о предоставлении разрешения на установку станций для зарядки электрических авто. Вопрос обсуждали на совещании в областной администрации.



Специалисты уже осмотрели и рассчитали ориентировочную стоимость услуг по присоединению терминалов к электросетям, сообщает пресс-служба облправительства.



Напомним, в конце 2023 года губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение, которым утвердил план развития инфраструктуры для зарядки электротранспорта в регионе на 2024 год и на перспективу до 2030 года. Согласно плану, не менее 15 таких зарядок заработает на территории области в 2024 году. Инвесторы получают компенсации до 60% на закупку оборудования и до 30% на технологическое присоединение к электросетям.





Сергей Силаев



