Под Орлом ликвидировали условную ДРГ

В Шаблыкинском районе провели межведомственную антитеррористическую тренировку.

В Шаблыкинском районе ликвидировали условную диверсионно-разведывательную группу. К тренировочной контртеррористической операции привлекли силовые и спасательные ведомства.

По легенде учений, ДРГ насчитывало четырех человек, проникших через Брянскую область. По сценарию, рядом с местом тренировки находился населенный пункт, и задачей силовиков стало недопущение захвата заложников. Для обнаружения группы противника в небо подняли вертолет.

Лжетеррористы попали в окружение и вступать в бой с превосходящими силами спецназа не стали, сдавшись. Для доставки задержанных вызвали бронетранспортер.