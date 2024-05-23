Под Орлом ликвидировали условную ДРГ

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20:30, 21 мая 2024 года
Под Орлом ликвидировали условную ДРГВ Шаблыкинском районе провели межведомственную антитеррористическую тренировку.
В Шаблыкинском районе ликвидировали условную диверсионно-разведывательную группу. К тренировочной контртеррористической операции привлекли силовые и спасательные ведомства.
По легенде учений, ДРГ насчитывало четырех человек, проникших через Брянскую область. По сценарию, рядом с местом тренировки находился населенный пункт, и задачей силовиков стало недопущение захвата заложников. Для обнаружения группы противника в небо подняли вертолет.
Лжетеррористы попали в окружение и вступать в бой с превосходящими силами спецназа не стали, сдавшись. Для доставки задержанных вызвали бронетранспортер.
Юлия Чертова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: "В ходе учения отработан механизм реагирования сил и средств группировки оперативного штаба в Орловской области на возможные террористические угрозы в условиях, максимально приближенных к реальным. Запланированные цели и задачи достигнуты".
Антон Сорокин