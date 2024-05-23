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9:00, 22 мая 2024 года Орловцы отправились в путешествие на каяках по Орлику Маршрут разработали два друга-энтузиаста.







В Орле два друга разработали уникальный маршрут для путешествия по Орлику на каяках. В 2023 году энтузиасты самостоятельно расчистили русло реки от мусора, собрали и вывезли все отходы. Так появился экстремальный речной маршрут, предназначенный для смелых и решительных людей, готовых проверить свою выносливость.



Путешествие не подходит для детей. Здесь сильное течение, резкие повороты и низкие ветки.



Маршрут начинается за городом. Конечная остановка - центр литературной столицы. Здесь можно увидеть Орел с необычного ракурса: Парк Победы, Дворянское гнездо, Александровский мост и орловские храмы. В одно из путешествий вместе с отважными туристами отправилась съемочная группа ГТРК "Орел".





Анна Вайсергисер



