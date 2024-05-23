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16:44, 21 мая 2024 года Горячую воду в Орле отключат с 27 мая В этот день начнутся гидравлические испытания.





Горячую воду в Орле отключат с 27 мая. Как сообщили в "Квадре", в этот день стартуют ежегодные гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. С графиками отключения можно ознакомиться на сайте компании.



Напомним, что изначально первый этап испытаний должен был пройти с 14 мая по 23 мая, но был сдвинут из-за возобновления отопительного сезона.





